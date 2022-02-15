​​​​​​​عشرات الآلاف في إقليم عفرين ينددون بمؤامرة 15 شباط

توافد عشرات الأهالي من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى ناحية فافين للمشاركة في التظاهرة الجماهرية المنددة بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان والتي ادت إلى اختطافه في الـ 15 من شباط 1999.

وحمل المتظاهرين صور القائد عبد الله أوجلان، وارتدوا سترات رسمت عليها صور القائد عبد الله أوجلان كتب عليها باللغتين الكردية والعربية "تسقط مؤامرة 15 شباط، حان وقت حرية القائد عبد الله أوجلان، عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو".

وانطلقت التظاهرة من مدخل ناحية فافين وجابت الطريق الرئيسي صوب مدرسة السواقة وسط الناحية، وذلك وسط حشد جماهيري وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد في سجن إمرالي وتندد بالمؤامرة الدولية.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مدرسة السواقة، توقفوا دقيقة صمت، ثم استمع المشاركون إلى مقطع صوتي لحديث القائد عبد الله أوجلان التي أشار فيها إلى الثورة والنضال من أجل الحرية والعيش بكرامة وتكاتف الشعوب أمام جميع محاولات الصهر.

وألقى الإداري في مجلس إقليم عفرين إسماعيل خابور كلمة خلال التظاهرة، ندد في مستهلها بالمؤامرة الدولة التي طالت القائد عبد الله أوجلان وشعوب المنطقة.

وأشار خابور إلى أن المؤامرة التي طالت القائد أوجلان من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية ومن ضمنها تركيا، كانت تهدف إلى القضاء على الكرد والهوية الكردية.

ونوه خابور إلى أن "مقاومة ونضال القائد أوجلان وتكاتف الشعوب الذي أصبحوا حلقة من النار حول القائد أسقطت المؤامرة والمتآمرين.

وأكد خابور إن مفتاح حل "جميع القضايا العالقة في الشرق الأوسط في إمرالي والعالم أدراك هذه الحقيقية، وإن كانوا يريدون الحل فعليهم بتوجه إلى إمرالي".

وبعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار أليف شيخ محمد، كلمة استنكرت فيها المؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان.

ودعت أليف "المجتمع الدولي والشعوب المحبة للسلام أن يوضحوا موقفهم تجاه الدولة التركية الفاشية ومن معها من متآمرين بحق الكرد والقائد عبد الله أوجلان".

وقالت أليف إن على الكرد أن يعلموا بأن ما تمارسه تركيا من سياسات خبيثة بحق المنطقة من ديرك وحتى هي جزء من المؤامرة التي استهدفت القائد أوجلان.

وأكدت أليف شيخ محمد في ختام حديثها على تصعيد النضال والمقاومة" حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً من سجن إمرالي".

كما ألقت الرئيسة المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء وردة شيخو كلمة، قالت فيها "سنحطم نظام إمرالي ونعيش أحراراً مع القائد آبو، وأن لا أحد يستطيع حجب شمسنا".

ونوهت وردة شيخو إلى أن المرأة "استطاعت بفضل القائد أوجلان ادراك حقيقتها وذاتها لأن القائد آبو جعل المرأة أساساً في المجتمع والثورة".

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحي مقاومة القائد عبد الله أوجلان وتندد بالمؤامرة الدولية.

(كروب/ك)