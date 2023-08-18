​​​​​​​أشقاء معتقلي إمرالي يقدّمون طلباً للقاء بهم

قدّم، اليوم، شقيق القائد عبد الله أوجلان ومحاميه مظلوم دينج طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء به.

كما قدّم علي كونار شقيق عمر خيري كونار وبولات يلدرم شقيق حاميلي يلدرم ومليحة جتين شقيقة ويسي آكتاش طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن امرالي للقاء بهم.

الجدير بالذكر أنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار 2021، بأي شكل من الأشكال.

ويقدّم المحامون طلب اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان مرتين في الأسبوع، لكن لا يتم الاستجابة لطلبهم سواء بالرفض أو القبول.

وكان مكتب العصر الحقوقي قد أصدر بياناً في 7 آب، عبّر فيه عن استيائه "لنظام التعذيب الذي لا مثيل له"، وقال إن "القائد أوجلان محتجز داخل نظام تعذيب لم يشهده تاريخ "القانون"، لذا ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحلي بالحساسية حيال ذلك".

وجاء في البيان أيضاً أنه في السنوات الـ 12 الماضية، عقد المحامون 5 لقاءات فقط مع القائد أوجلان، آخرها في 7 آب 2019.

واختطف القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية نفذتها قوى دولية وإقليمية، في عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وجرى تسليمه إلى السلطات التركية، ويعتقل منذ ذلك الوقت في سجن إمرالي ببحر مرمرة.

(ل م)