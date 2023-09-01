​​​​​​​أشقاء معتقلي إمرالي يقدّمون طلباً جديداً من أجل اللقاء بهم

قدّم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان، ومحاميه مظلوم دينج طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء به.

كما قدّم علي كونار شقيق عمر خيري كونار وبولات يلدرم شقيق حاميلي يلدرم ومليحة جتين شقيقة ويسي آكتاش طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن امرالي من أجل اللقاء بهم.

والجدير بالذكر أن محاميي القائد يقدمون طلبين كل أسبوع؛ للقاء بموكلهم، ولكن الطلبات تُرفض بشكل ممنهج، وأحياناً يتلقون الرد على طلباتهم بالرفض بعد مضي شهور، حيث تحظر السلطات اللقاءات بحجة فرض عقوبة انضباطية على القائد أوجلان.

يشار إلى أن سلطات دولة الاحتلال التركي تفرض عزلة مشددة على معتقلي إمرالي (القائد عبد الله أوجلان، وخيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش) من خلال رفض لقائهم بالمحامين وأسرهم.

وكان آخر تواصل للقائد أوجلان مع أسرته في 25 آذار 2021، وذلك عبر مكالمة هاتفية مع شقيقه محمد أوجلان، استمرت 5 دقائق فقط ثم قُطع الاتصال.

واستطاع محاموه، ريزان ساريجا ونوروز أويسال اللقاء بموكلهم أوجلان بعد 8 أعوام، في 2 و22 أيار، و12 و18 حزيران، و7 آب من عام 2019، ومن بعدها رفضت السلطات التركية جميع الطلبات التي قدمها المحامون للقاء بموكلهم.

(ل م)