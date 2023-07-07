​​​​​​​أشقاء معتقلي إمرالي يقدّمون طلباً جديداً للقاء بهم

قدّم شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج اليوم الجمعة، طلباً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي للقاء به.

وكما قدّم شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين طلباً للقاء بهم.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في 7 آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)