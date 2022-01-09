​​​​​​​أشقاء المعتقلين في السجون التركية: قضيتُنا ستنتصر بمقاومة السجون

تواصل الدولة التركية ارتكاب الجرائم بحق السجناء السياسيين في السجون، من خلال تعذيبهم جسدياً ونفسياً، وبخصوص المعتقلين المرضى فتحرمهم من حقهم بالطبابة وتتركهم يصارعون الموت، أما مؤخراً فقد حاول حراس سجن غوموش خنق المعتقل رشيد إيلهان، كما رفضوا إطلاق سراح المعتقل المريض أوزالكوركماز الذي يعاني من الشلل النصفي.

حسين مستو، اعتقلته الدولة التركية عام 1994في تركيا بسبب انضمامه لحركة التحرر الكردستانية ومطالبته بحقوقه المشروعة، كما أنه يتعرض للتعذيب في سجن أزمير حسب المعلومات التي سربت.

شقيقه، محمد مستو، شجب السياسة التي تمارسها الدولة التركية الفاشية بحق المعتقلين، وقال: "إن المعتقلين طالبوا فقط بحقهم المشروع وأرادوا عيش حياة حرة كريمة، لماذا تعتقلهم الدولة التركية؟".

نوّه محمد إلى أن العالم يشهد ما تمارسه الدولة التركية بحق المعتقلين وتساءل "لماذا لا تبدي منظمات حقوق الإنسان ردة فعل تجاه الظلم والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في السجون التركية؟".

"قضيتُنا ستتنصر"

وأكد محمد أنهم سيسيرون على خطا الشهداء وسيساندون المعتقلين إلى أن ينالوا مرادهم وتتحقق الحرية التي يناضلون من أجلها، وقال "نحن نستمد قوتنا من الشهداء والمعتقلين وعلى خطاهم نسير، وستنتصر قضيتنا".

شكري عبدو من قرية مامولو اعتُقِل عام 1994في باطمان مع رفاقه، لأنه دافع عن حقه ولم يتنازل عنه، لشهر كامل تعرض لتعذيب شديد على يد السلطات التركية.

"لا يحق لتركيا ارتكاب الجرائم"

شقيقه، محمد عبدو، قال "لا نقبل بالانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية بحق معتقلينا، دائماً الدولة التركية ترتكب الجرائم بحقنا عليها أن تكف عن هذه الممارسات الوحشية".

أشار محمد إلى مساعي الدولة التركية من اتخاذها إجراءات تعسفية بحق المعتقلين من خلال تعذيبهم، ومنع المرضى من حق الطبابة والمعالجة، وقال: "الدولة التركية همها الوحيد إبادة الكرد وإنهاء وجودهم".

"منظمات حقوق الإنسان لا تؤدي واجباتها"

وناشد محمد منظمات حقوق الإنسان وضع حد للدولة التركية ومنعها من تعذيب المعتقلين في سجونها، وقال: "نحن لا نعادي أحداً، وعلى منظمات حقوق الإنسان أيضاً أن تقوم بواجبها وتقف أمام سياسة تركيا التعسفية".

وأكد محمد على أن الدولة التركية لن تجعلهم يتخلون عن قضيتهم في الحرية، وقال: "مهما شددت الدولة التركية من إجراءاتها التعسفية بحق المعتقلين فلن نتخلى عن قضيتنا، بل نحن مع معتقلينا بكل خطوة، وعلى نهج قائدنا سائرون".

(سـ)

ANHA