​​​​​​​عشائر تل براك تشيد بدور قسد في ترسيخ الأمن والاستقرار

تجمّع اليوم، شيوخ ووجهاء عشائر ناحية تل براك في إقليم الجزيرة، أمام مجلس الناحية، وأدلوا ببيان، قرئ من قبل وجيه عشيرة البو خطاب أحمد الحويدر.

بيان شيوخ العشائر في ناحية تل براك أشاد بدور قوات سوريا الديمقراطية في الحفاظ على أمن المنطقة.

وجاء في البيان الذي دعم عملية تعزيز الأمن التي أطلقتها قسد في 27 آب: "بعض الأطراف الخارجية كدولة الاحتلال التركية، عملت على استغلال أحداث دير الزور لإشعال فتيل فتنة وتحريض بعض العشائر ضد الإدارة الذاتية والقوات العسكرية".

وحذر بيان شيوخ عشائر تل براك في ختامه، من ألاعيب الدولة التركية التي تعمل على زعزعة أمن شمال وشرق سوريا واستقرارها، وأكد شيوخ العشائر: "سنظل متمسكين بمشروع الأمة وندعم حرية الشعوب ووحدة الأرض إلى جانب نبذ أي فتنة تهدد أمن واستقرار مناطقنا".

كما دعا عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، عمار شملان جميع العشائر لتوحيد الصفوف ونبذ الفتن والطائفية، وأكد: "نحن مع قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، المناضلة من أجل حرية هذه الأرض وحماية شعب المنطقة".

(ع ع/آ)

ANHA