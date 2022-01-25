​​​​​​​عشائر منبج تؤكد دعمها لأهالي الحسكة وقسد في مواجهة هجمات داعش المدعومة من تركيا

وجاء ذلك خلال بيان أصدره وجهاء وشيوخ العشائر في مدينة منبج وريفها، وذلك تعقيبا على هجمات خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة منذ الـ 20 من كانون الثاني الجاري سعيا لإطلاق سراح عناصر داعش المعتقلين في السجن.

وقرأ البيان الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج وريفها الشيخ محمد صادق العصيدي بحضور شيوخ ووجهاء مدينة منبج، وذلك في مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"يوماً بعد يوم تتضح صورة المشهد السوري وتكشف للعالم أجمع الأيادي الخبيثة التي تمعن بقتل الشعب السوري بإرهابها وأفكارها الخبيثة، محاولة ضرب الأمن والأستقرار في مناطقنا في شمال وشرق سوريا، سواءً بشكل مباشر من خلال التهديدات الدائمة بنشر الحرب على الأرض، أو غير مباشر من خلال دعم التنظيمات الإرهابية التكفيرية وعلى رأسها داعش.

نحن شيوخ ووجهاء العشائر في منبج نرفض وندين الأفعال الإجرامية التي تقوم بها داعش في الحسكة وذلك بدعم من أطراف دولية عدة على رأسها الاحتلال التركي، والذي أدى لتهجير مدنيين واستشهاد العديد من المقاتلين المدافعين عن أرضنا وشعبنا ضد الإرهاب.

ونحن في منبج وريفها نعلن وقوفنا صفاً واحداً مع أهلنا في الحسكة ومع قواتنا العسكرية، ولن نتوانى عن تقديم دمائنا رخيصة عن تراب بلدنا، ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والقانونية لتحمل مسؤوليتها الأخلاقية إزاء ما يحصل من عمليات إرهابية ودعم لهذه العمليات في مناطقنا التي تهدد العالم أجمع.

إن هذا الإرهاب لن يثنينا عن مواصلة نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير كل شبر من أراضينا من يد الإرهاب والاحتلال، وإن دماء شهدائنا هي ملهمتنا لمواصلة كفاحنا ضد كل من يحاول أن يثني من عزيمتنا وينال من صمودنا أو المساس بأمننا وإفشال مشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية".

(أ ق/ج)

ANHA