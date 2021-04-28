البيان ألقي في فرع دير الزور لحزب سوريا المستقبل ببلدة الكسرة في ريف دير الزور الغربي بحضور عدد من شيوخ ووجهاء العشائر، وشدد البيان الذي قرأه رئيس فرع حزب سوريا المستقبل في دير الزور زعيم المحمود، على أن أهداف حكومة دمشق وغيرها من الدول الإقليمية باتت مكشوفة، والشعب أصبح واعيًا لها ولن تجدي محاولاتها في إثارة الفتن نفعًا.

وأكد البيان أن "التآخي والتعايش بين المكونات متجذر في المنطقة، وقد تأصل بوحدة اللسان والعادات وروابط المصاهرة واستمرت هذه الروح في أصعب اللحظات وأكثرها ظلامًا وتحديًا خلال سنوات الأزمة السورية وغياب السلطة وانعدام الأمن، بل على العكس تماما كثيرًا ما امتزجت دماء مكونات هذا الشعب دفعًا عن اللحمة الوطنية وإرساء للاستقرار".

وتابع البيان "لعل تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وقواتها الباسلة، قوات سوريا الديمقراطية، خير مثال على تلك الوحدة وعمق الرابطة، فبظلها أنجزنا عملية التحرير ورسخنا قواعد البناء مما أثار جنون، ونتيجة لصلابة الإدارة ونجاحها وتجانس قواتها وفشل أعدائها في النيل منها، كان التوجه لإثارة الفتنة وضرب الاستقرار عبر محاولات عبثية ليست بالجديدة، خاصة استهداف شيوخ ووجهاء عشائر المنطقة كما حدث في دير الزور".

وأوضح البيان "اليوم يجدد أعداء الوطن من الداخل والخارج اللعب بورقة الطائفية هادفين إلى إيجاد حالة من الفراغ الأمني ليعيدوا تسويق أنفسهم كضامن للسلم الأهلي، فكان الإيعاز لقطعان المرتزقة مما يسمى الدفاع الوطني في مدينة القامشلي بالتعرض لقواتنا الباسلة في قوى الأمن الداخلي، فكان الرد بحجم الحدث على مستوى الوطنية وبتلاحم من جميع أطياف المجتمع في مدينة القامشلي مما أسقط رهانات الأعداء وجعلهم يبتلعون أطماعهم صاغرين".

وفي الختام أكد شيوخ العشائر في بيانهم "نؤكد تمسكنا بوحدتنا الوطنية ومتانة وعمق الروابط بين مكوناتنا، رافضين ومستنكرين ومحاربين كل محاولة للمساس بها من أي طرف كان سواء من حكومة دمشق والميليشيات العاملة معه أو من أي جهة أخرى تحاول اللعب على هذا الوتر، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب إدارتنا وقواتنا الباسلة حتى تشرق شمس التحرير على وطن واحد موحد للجميع ومع الجميع".

(ت ع/ مـ)

ANHA