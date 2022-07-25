​​​​​​​عشائر دير الزور تدين مجزرة زاخو في العراق وتطالب بتوحيد عشائر البلدين للتصدي لهجمات الاحتلال التركي

تستمر دولة الاحتلال التركي بارتكاب المجازر بحق أبناء شمال وشرق سوريا وشمال العراق، وآخرها كانت مجزرة زاخو التي راح ضحيتها العشرات من السياح، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 19تموز وقمة طهران.

ردود الفعل في العراق وشمال وشرق سوريا أدانت مجزرة زاخو وطالبت بمحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها بحق شعوب المنطقتين إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية لمطالب الشعوب.

في هذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع ممثل وأحد وجهاء بلدة الباغوز، حواس الجاسم، الذي أوضح "تشن دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق شمال العراق بالتزامن مع هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا بهدف تنفيذ مشاريعها التوسعية وإعادة الهيمنة العثمانية السابقة دون التفكير في دماء الأبرياء التي يتم سفكها دون حسيب ولا رقيب".

وأكد حواس الجاسم "تستغل دولة الاحتلال التركي المجال الجوي لاستهداف شمال وشرق سوريا وشمال العراق وآخرها قصف منطقة زاخو التي ارتكبت فيها تركيا مجزرة راح ضحيتها مدنيون، أغلبهم أطفال ونساء، ما يعتبر مخالفة لجميع المعايير الإنسانية والقانونية".

وأضاف الجاسم "إن هذه الجريمة ليست الوحيدة التي قامت بها دولة الاحتلال التركي وليست الأولى من نوعها ولا حتى الأخيرة لأن سياسات تركيا المتبعة كلها سياسات تهجير وتدمير وقتل واستيلاء وسفك للدماء".

وأكد الجاسم أن استهداف تركيا ليس فقط لشعب واحد أو لمكون واحد أو لفئة معينة بل هي مستعدة لحرق الأخضر واليابس، من أجل تحقيق مصالحها ويجب على شعبنا أن يكون على وعي كبير بتلك السياسات التي تحاول تفكيك نسيج المكونات في المنطقة".

بدوره، لفت المتحدث الرسمي باسم مجلس عشائر البوكمال، صلاح السلمان، إلى أن دولة الاحتلال التركي تعمل بكامل طاقاتها لبث الرعب في نفوس أهالي المنطقة بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام".

وأشار "تستهدف تركيا بهجماتها مناطق شمال وشرق سوريا وشمال العراق وكل هذه الجرائم تصب في مصلحتها بهدف التوسع وإعادة الإمبراطورية العثمانية المترسخة بعقل أردوغان أن جميع الدول المجاورة لتركيا تعود لأجداده العثمانيين".

وناشد السلمان في ختام حديثه، جميع القبائل والعشائر الموجودة في العراق بضرورة الوقوف صفاً واحداً ومساندة القبائل والعشائر الموجودة في سوريا من أجل التصدي لتلك الهجمات التي تقودها تركيا على الشعبين السوري والعراقي وذلك من أجل مقاومة تلك الدولة العابرة للحدود".

(خ)

ANHA