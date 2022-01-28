​​​​​​​عشائر عربية وكردية تؤكد وقفها مع قسد وتطالب بمحاسبة الدولة التركية الداعمة للإرهاب

وجاء ذلك خلال بيان أصدره وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية في ناحية صرين جنوب مدينة كوباني شمال شرق سوريا، توضيحاً لموقفهم من الهجمات التي شنتها خلايا لداعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة منذ ال٢٠ من كانون الثاني الجاري.

وقالت العشائر في بيانها إن هجوم الحسكة كان انطلاقاً من "سعيهم لإعادة الموت والدمار لشعوبنا تحقيقا لأجندات الدولة التركية والمتاجرة بالدين الاسلامي واستغلاله لإراقة دماء الأخوة بيد الأخوة".

وأضافت "لقد بين هذا الهجوم الإجرامي خيوط المؤامرة التي حيكت في أقبية الاستخبارات الاقليمية والدولية ومدى الحقد على التجربة الديمقراطية التي جاءت نتيجة لتضحيات أبناء شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان وكل المكونات، ولكن وكما أن التاريخ شاهد على تلاحم شعوبنا في مقارعة الاستعمار سابقا، فقد بات شاهدا من جديد على تلاحم شعوبنا في وجه الإرهاب الأسود وداعميه، فكان تلاحم الكرد والعرب واختلاط دمائهم في جبهات الشرف كفيلة في دحر مؤامرة الحسكة".

وتأكيدا على الوقوف مع قسد، قال البيان "كوجهاء وشيوخ عشائر صرين، نؤكد وقوفنا واحتضاننا لأبنائنا الأبطال في قوات سوريا الديمقراطية أمل السلام والأمان لكل مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا".

تابع البيان" ونرفض ونشجب بأشد العبارات القوى الإرهابية وداعميها الذين يستهدفون تلاحمنا ومشروعنا الأخوي الديمقراطي، ومن هنا فإننا نناشد شعبنا وكل وطني حر للوقوف إلى جانب قواتهم، قوات سوريا الديمقراطية، وضرب الإرهاب المزيد من التلاحم والأخوة".

ودعت العشائر "القوى الدولية إلى إعادة إرهابييهم إلى أوطانهم ومحاكمتهم أو إقامة محكمة دولية على أراضي الإدارة الذاتية ومحاكمة هؤلاء الإرهابيين الذين أهانوا كل الأعراف والقيم الدنيوية والسماوية".

وشددت على "ضرورة محاسبة النظام التركي الداعم الأساسي للإرهاب ورأس الفتنة والقتل والتدمير في مدننا، والضغط عليه للانسحاب من المناطق التي احتلها".

ودعت العشائر العربية والكردية في ختام بيانها المجتمع الدولي للاعتراف بالإدارة الذاتية لشعوب شمال وشرق سوريا لأنها ضمانة إنهاء المقتلة السورية.

(ج)

ANHA