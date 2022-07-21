​​​​​​​عشائر عربية وكردية تندد بمجزرة زاخو وتطالب بمحاسبة دولية لدولة الاحتلال التركي

وقصف جيش الاحتلال التركي، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، مجموعة من السياح بأربعة قذائف مدفعية في قرية برخ في دار كارى في زاخو، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين، بحسب آخر إحصائية نقلتها وكالة روج نيوز.

وتستمر التنديدات وردود الفعل حيال هذه المجزرة حيث أصدرت العشائر العربية والكردية في ناحية تربه سبية بياناً نددت من خلاله بهذه الهجمات، حيث ألقي البيان من قبل شيخ عشيرة الاسياد الحيايين الشيخ علاء الدين الشيخ أحمد أمام مبنى صالة السياحي شمال الناحية.

ونددت العشائر العربية والكردية خلال بيانها بالتمادي التركي وتجاوزه باستهداف الأراضي العراقية واستباحة سيادة الدول في خرق صارخ لقوانين الشرعية الدولية والأعراف الدبلوماسية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات "تستدعي تصنيف تركيا كدولة مارقة وخارجة عن القانون وأن هذه التجاوزات تمثل تهديداً واضحاً للمدنيين الآمنين واعتداء على حياتهم وحريتهم".

وقالت العشائر العربية والكردية أن "حكومة العدالة والتنمية لديها مشروع احتلالي في العراق وسوريا من خلال استهدافها المتكرر لهذين البلدين تحت حجج وذرائع واهية وكاذبة وهي تعمل على إعادة الميثاق الملي الذي ينص في أحد بنوده على إعادة محافظتي الموصل العراقية وحلب السورية إلى سلطة الدولة التركية وتحقيق أحلام النظام التركي بإعادة احياء الإمبراطورية العثمانية".

وأضافت إن "النظام التركي وتحت أنظار العالم أجمع يلعب دوراً مخرباً من خلال العبث بأمن وسلامة البلدان الأخرى مثل ليبيا وأرمينيا واليمن ومصر كما أننا نذكر المجتمع الدولي بأن النظام التركي هو نظام معادي للإنسانية باستهدافه للمكونات والمجتمعات خارج حدوده".

وطالبت العشائر الكردية والعربية في ختام بيانها "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري ووضع حد للتجاوزات التركية المستمرة التي تستهدف المدنيين بطائراتها المسيرة في سوريا والعراق وذلك من خلال فرض منطقة حظر جوي فوق المناطق المستهدفة".

(ك إ/م)

ANHA