​​​​​​​عشائر عربية وإيزيدية: الحكومة الكاظمية تريد خلق حدود بين المجتمعات

وقد تم تنظيم مسيرة ظهر اليوم، في قرية خلف التابعة لناحية سنوني، للتنديد بمحاولات الحكومة الكاظمية خلق الحدود بين المجتمعات.

شارك في المسيرة العديد من الشخصيات الإيزيدية والعربية. وهتف المشاركون بشعارات" شنكال حرة" " فليخرجوا الخونة" " لتعيش وحدة الشعوب". وحملوا يافطات كتب عليها" لن نقبل بتسييج قرانا، إننا نعتبر هذا القرار سياسة للقضاء على وحدة الشعوب" وفي ختام المسيرة تم قراءة بيان أمام نقطة لتمركز العساكر العراقيين. قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس قرية حسويك، خضر صالح.

وجاء في نص البيان:

" إننا بصفتنا العشائر ورؤساء العشائر العربية والإيزيدية في شنكال نستنكر بشدة قرار الحكومة العراقية بوضع أسيجة حديدية بين القرى العربية والإيزيدية في شنكال. كما أننا نعد هذا القرار خرقاً للمبادئ الاجتماعية والعشائرية في المنطقة. إننا نعلم أنه حدثت الكثير من الحروب على هذه الأرض. وجميعهم أرادوا دائماً التفريق بين العرب والإيزيديين لكنهم لم يستطيعوا تحقيق هدفهم هذا حتى يومنا هذا. بل على العكس عشنا معاً كأخوة دائماً. لذلك فإننا بصفتنا القومية العربية في المنطقة نجد أن قرار تسييج قرانا ضد مصالح المنطقة. كما أن وضع هذه الأسيجة سيقضي على التعايش السلمي بين مكونات المنطقة. كما سيخلف فراغاً اقتصادياً.

إننا ندعو إلى وقف قرار تسييج قرانا لأن تبعات هذا القرار ستكون ضد مصالح الدولة العراقية والمنطقة بشكل عام. إننا ندعو الحكومة العراقية إلى إعادة التفكير في موضوع تسييج القرى وأن تتخذ قراراً بعيداً عن إرضاء الأطراف السياسية العراقية، بل يجب اتخاذ قرار يرضي شعوب المنطقة. كما أننا لا نريد أن تكون منطقتنا ضحية السياسة العدائية المطبقة في العراق."

انتهى البيان بترديد شعارات" لتعيش وحدة الشعوب" و" لتعيش العراق حرة وديمقراطية".,

(ر خ)

ANHA