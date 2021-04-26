​​​​​​​عشائر الطبقة تتوعد بالانتقام للشهيد هايس الجريان

أصدر اليوم شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة الطبقة بيان إلى الرأي العام استنكروا فيه اغتيال الشيخ هايس الجريان وأفعال مرتزقة الدفاع الوطني المدعومين من قبل حكومة دمشق.

وقال شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج في بداية البيان" بعد الانتصارات التي تحققت في شمال وشرق سوريا نتيجة التلاحم المبدئي بين كل مكونات المنطقة وسحق القوى الظلامية وتحرير المنطقة من رجس الإرهاب. كل تلك المستجدات في المنطقة اثارت مخاوف الكثير من القوى الرجعية و الاستبدادية خاصة بعد طرح مشروع الامة الديمقراطية واخذت تلك الأنظمة بحياكة المؤامرات واثارة البلبلة والفوضى من اجل وأد هذا المشروع التقدمي والإنساني الذي اصبح الهدف السامي في كل سوريا و الشرق الأوسط ".

وأضاف الفرج "ولذلك ارتأت تلك الأنظمة الإقليمية و الدولية مثل تركيا و ايران ان لابد من محاربة كل تلك النجاحات التي تحققت في شمال وشرق سوريا ؛ولكن نتيجة فشلها وعجزها في هدم هذا المشروع العظيم اخذت تنتهج سياسة بث الفوضى في المنطقة واثارة الفتن بين مكونات المنطقة عسى ولعل ان تكون الوسيلة المتبقية والوحيدة لهدم الروابط الأخوية بين مكونات المنطقة".

واستنكر الفرج " مقتل الشيخ هايس الجريان الذي كان قد انتهى من اجتماع التهدئة ونزع فتيل الفتنة".

وأكمل الفرج" ما تقوم به ميليشيات الدفاع الوطني المأجورة بمدينة القامشلي وبث الرعب في نفوس الأهالي المدنيين في حي طي والتحريض اللا أخلاقي واثارة النعرات بين المكونات هي أكبر دليل على افلاس تلك الأنظمة الحاقدة الاستبدادية التي سوف ترميها جماهير شعوبنا المناضلة في مزبلة التاريخ".

وأكد البيان " على متابعة المسيرة في هذا النهج الذي يهدف مبدئيا الى الوصول الى سوريا الموحدة الديمقراطية اللامركزية بكل مكوناتها وكل جغرافيتها وصولا الى المشروع الكبير مشروع الامة الديمقراطية".

وعاهد الفرج" نعاهد الشهيد هايس الجريان وعائلته ان دمه ودم كل الشهداء لن يذهب سدى وأننا نؤكد ان دمائنا ليست أغلى من دماء شهدائنا الابرار الذين قدموا دمائهم قرابينا لكي تنعم الشعوب في شمال وشرق سوريا بالأمن والاستقرار والكرامة والحرية".

واوضح البيان " ان الفوضى والبلبلة والشغب الذي تفتعله أجهزة حكومة دمشق وميليشياتها لن تزيدنا الا إصرارا على متابعة المسيرة التحررية التي حررت الأرض وستحرر الانسان من كل رواسب الظلم والقهر والاستبداد وصولا الى الحرية والكرامة وذلك عن طريق الدعم المطلق لقوى الامن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية عموما".

(ع ص/م)

ANHA