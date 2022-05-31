​​​​​​​أسفرت عن مقتل 47 شخصاً.. ارتفاع حصيلة الاستهدافات في درعا خلال شهر أيار إلى 51 عملية

تصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني منذ أن أجرت حكومة دمشق لما تسمى "التسويات أو المصالحات"، إذ باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية، مستهدفة المدنيين والعسكريين، وسط إغفال حكومي وتركيزها على إجراء ما تسمى بعملية "التسوية أو المصالحة" التي أثبتت حالات الفوضى والفلتان المستشريين، فشلها وغايتها.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع أيار، وقوع 51 عملية استهداف، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 47 شخصاً، هم: 15 مدنياً، و24 من عناصر قوات حكومة دمشق و"التسويات" وممن يعملون لصالح أفرع حكومة دمشق "الأمنية"، و2 من عناصر "الفيلق الخامس" الموالي لروسيا، و1 مجهول الهوية، و1 منشق عن قوات حكومة دمشق، و4 من تجار المخدرات.

يذكر أن حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ العام الجاري، بلغت، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 233 استهدافاً، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 191شخصاً، هم: 93 من المدنيين بينهم امرأتان و4 أطفال، و77 من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة "الأمنية" وعناصر "التسويات"، و10 من المسلحين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق سابق بداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من "الفيلق الخامس" والمسلحين الموالين لروسيا.

(د ع)