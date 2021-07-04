​​​​​​​أسبوع ثقافي في ديرك لإحياء الثقافة والفلكلور الكردي

تحت شعار (حان وقت الحرية)، يستعد الهلال الذهبي لشمال وشرق سوريا لإقامة أسبوع ثقافي بمشاركة العديد من الفرق التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، ومركز آرام تيكران في كركي لكي، ومركز الكوجرات.

وتنطلق أعمال الأسبوع الثقافي يوم غد، في حديقة زوزانا بمدينة ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في إقليم الجزيرة.

هذا ومن المقرر أن تقام خيمة تراثية كردية في الحديقة، لعرض المقتنيات التراثية والزي الكردي والمأكولات الشعبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي تنظيم مسيرة في مدينة ديرك بمشاركة جميع الفرق المشاركة في الفعالية على أنغام الموسيقا التراثية الكردية، وذلك لدعوة الأهالي للمشاركة في الفعالية.

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثقافي الساعة 06.00 صباحاً وحتى الساعة 21.00 مساءاً، وتستمر لـ 6 أيام متتالية، وتتضمن تقديم عروض للرقص الشعبي الكردي بمشاركة الفرق النسائية من مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك ومركز الكوجرات ومركز آرام تيكران في كركي لكي، بالإضافة إلى عروض مسرحية.

كما ستقدم فرقة " "KEVNEŞOPÎدبكات وأغاني فلكلورية، للتعريف بالثقافة والفن الكردي الأصيل.

وحول تحضيرات الأسبوع الثقافي في ديرك تحدثت لوكالتنا عضوة اللجنة التحضيرية، شمال رشيد، وقالت إن الهدف من إقامة الأسبوع الثقافي هو إحياء الفن والثقافة الكردية، والتعريف بالزي الكردي والمأكولات الشعبية والتراث الكردي".

وأضافت شمال إن التحضيرات جارية على قدم وساق، حيث نقوم بزيارة القرى والمؤسسات لدعوتهم لحضور الفعاليات والمشاركة فيها.

وبدوره قال محمد محمد، عضو اللجنة التحضيرية والمشرف على تدريب الفرق المشاركة من مركز دجلة للثقافة والفن، إن "التدريبات مستمرة بشكل يومي لتقديم أفضل عروض الدبكة والأغاني الكردية التراثية خلال الأسبوع الثقافي".

هذا ووجهت حركة الهلال الذهبي دعوة لجميع المؤسسات والمراكز وأهالي المنطقة لحضور الأسبوع الثقافي والمشاركة فيه.

(ك)

ANHA