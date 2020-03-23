​​​​​​​أساييش عين عيسى: ملتزمون بتطبيق قرار الحظر ولم نسجل أية مخالفة في الناحية

وباشرت قوى الأمن الداخلي(الأساييش) في ناحية عين عيسى، ومنذ بدء سريان الحظر في تمام الساعة الـ 6 من صباح اليوم بتطبيقه، وذلك بمنع الدخول والخروج من وإلى الناحية باستثناء الحالات الإنسانية، وسيارات الإسعاف وشاحنات نقل المواد التموينية، والحرص على عدم حصول أي تجمعات، وذلك عن طريق الدوريات الجوالة.

ويقول الإداري في قوى الأمن الداخلي(الأساييش) في ناحية عين عيسى ولات بوزان "ملتزمون بتطبيق هذا القرار حرصاً على سلامة المواطنين".

وبيّن بوزان أنهم يقومون بالتنبيه في حال حصول خرق للحظر، وفي حال التكرار يقومون بإيقاف الشخص وحجز الآلية تطبيقا لقرار الحظر، إلى حين انتهائه في حال وجدت مخالفة له، لافتاً إلى أنه لم تسجل بعد أي مخالفة حتى اللحظة في الناحية.

وناشد ولات بوزان كافة المواطنين الالتزام بقرار الحظر حفاظاً على سلامتهم وضمان عدم وصول الوباء إلى مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا واتخذت القوات الأمنية في كافة مناطق انتشارها على جغرافية شمال وشرق سوريا تدابيرها الأمنية لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية بحظر التجوال حفاظاً على سلامة الأهالي ودرءاً لتفشي فيروس كورونا المتفشي عالمياً.

(ج)

ANHA