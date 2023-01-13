​​​​​​​أسايش الحزب الديمقراطي تعتقل كادرين بارزين للاتحاد الوطني في بهدينان

اعتقلت قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في بهدينان كادرين بارزين للاتحاد الوطني في بهدينان، بحسب ما نقلته وكالة روج نيوز عن الموقع الرسمي للاتحاد الوطني.

وبحسب الوكالة اعتقلت قوات أسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني عضوين عاملين في لجنة تنظيمات دينارتي التابعة لمركز تنظيمات دهوك للاتحاد الوطني الكردستاني، ولا تسمح لمحاميهما بزيارتهما في المعتقل، في حين أن أحد المعتقلين مصاب بمرض قلبي مزمن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها أسايش الديمقراطي الكردستاني كوادر الاتحاد الوطني في هولير ودهوك، حيث يتم اختطافهم واعتقالهم والتضييق عليهم بحجج مختلفة، وقد تكررت هذه الحالات خلال السنوات الماضية، إلا أنه ازدادت بشكل ملحوظ منذ تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة جنوب كردستان.

وحول هذا الموضوع قال محمد أمين شيرواني مسؤول مركز تنظيمات دهوك للاتحاد الوطني الكردستاني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني: “قبل حوالي أسبوعين قامت قوات أسايش البارتي باختطاف عضوين عاملين في لجنة تنظيمات دينارته للاتحاد الوطني التابعة لمركز تنظيمات دهوك واقتادتهم الى جهة مجهولة”.

وأضاف “ما نعرفه فقط هو أن الكادرين معتقلان لدى أسايش الحزب الديمقراطي في دهوك، وقد حاول محامونا مراراً زيارتهما لكن الأسايش منعتهم من ذلك”.

وأكد شيرواني أن “أسايش البارتي في دهوك قامت باختطاف الكادرين خارج منزلهما دون قرار الحاكم، وهذه ليست المرة الأولى، حيث يتم بين فينة وأخرى اختطاف واعتقال وتعذيب كوادرنا في تلك المناطق بحجج وذرائع مختلفة، فقط لأن انتماءهم السياسي لا يتفق مع الحزب الحاكم هناك”.

(م)