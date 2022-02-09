وفي إطار الحملة التي أطلقتها "مبادرة العدالة والحرية من أجل الكرد" الهادفة إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قوائم الإرهاب"، تتصاعد المطالب والنداءات الكردستانية والعالمية بهذا الصدد.

وكانت "المبادرة الدولية للعدالة من أجل الكرد" قد أعلنت حملة لجمع 4 مليون توقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، انضم إليها أكثر من 1000 شخصية عالمية من 30 دولة، والتي لا تزال مستمرة.

وفي هذا السياق، أعلن 3 من أساتذة في جامعة كوباني انضمامهم إلى الحملة الدولية المطالبة بالعدالة للشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني.

في لقاءٍ مع وكالتنا، أكد الرئيس المشترك لكلية الآداب في جامعة كوباني، عكيد ناصرو، أن حزب العمال الكردستاني يناضل من أجل القضية الكردية، وأنه ليست هناك أي أسباب تدعو إلى إدراج اسم الحزب الذي يقاتل لتحرير وطنه من 4 أنظمة محتلة على "قائمة الإرهاب".

ناصرو أضاف أن الإرهاب الذي يعصف بالمنطقة تقف أمامها قوةٌ وحيدة وهي قوة حزب العمال الكردستاني، التي أثبتت للعالم أجمع أنه يكافح ضد الخطر العالمي، مشيراً إلى أن ما حصل في شنكال هو وقوف حزب العمال أمام كارثة إنسانية ومجزرة كان من الممكن أن ينفذها داعش ضد الشعب الكردي، وكذلك ما فعله الحزب في بقاع أخرى من كردستان.

عكيد ناصرو أوضح أن وضع اسم حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" ما هو إلا استهداف وحرب تجاه شعبٍ بأكمله، حيث لا تزال تركيا تستهدف كل كردي. وهذا ما يوضح أن هناك حرب إبادة ومن يقف في وجه هذه الإبادة هو حزب العمال الكردستاني.

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة لكلية الآداب في جامعة كوباني، هيفا محمد علي، إنه بات من الواضح للجميع أن حزب العمال الكردستاني لا يمثل الإرهاب كما تدّعي القوى الدولية والإقليمية، داعيةً أصحاب القرار الدولي إلى الاعتراف بأنه لولا تضحيات وفكر حزب العمال ضد داعش والأنظمة الإقليمية لكان العالم يعيش مخاطر جدية أكبر بكثير.

مضيفة "إننا نضم صوتنا إلى كافة الأحرار في العالم، مطالبين بإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب والتراجع عن هذا القرار السياسي غير العادل".

من جهتها، قالت أستاذة الرياضيات في جامعة كوباني، ساكينة علي، إن من الخطأ اعتبار حزب ذي أيدولوجية وفكرٍ كبير بأنه حزب إرهابي، مؤكدة أن حزب العمال الكردستاني يخوض أرقى التجارب الديمقراطية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على إخراج الحزب من "قائمة الإرهاب".

(ز س/ج)

ANHA