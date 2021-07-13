​​​​​​​عروض فنية مختلفة ضمن فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي في ناحية تل رفعت

وضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين، بدأت فعاليات الأسبوع الثقافي في يومه الثالث، بتقديم عروض فنية وغنائية، وذلك بحضور المئات من الأهالي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حركة الهلال الذهبي، روناهي شيخو أكدت فيها بأن الهدف من هذه الفعلية هو "المحافظة على ثقافة الأم، الثقافة التي حافظت على نفسها منذ آلاف السنين، والتي انطلقت من أراضي مزوبوتاميا".

وقالت روناهي: "نسعى ومن خلال هذه الفعالية لإحياء الثقافة الكردية ليس من الناحية الفنية فقط، بل من كافة النواحي، لأن الاحتلال التركي يحاول طمس الثقافة والهوية الكردية، وبالأخص في مقاطعة عفرين المحتلة".

وبعدها قدمت فرقة الشهيدة هيفا، فقرة غنائية للأغاني الثورية.

وقدمت فرقة الشهيدة فيان صوران فقرة للرقص الفلكلوري الكردي الخاص بعفرين.

وبعدها قدمت الأم أمينة زينكي أغاني شعبية عفرينية.

وقدمت فرقة الشهيدة بارين مسرحية عبرت فيها عن حب الأرض وثقافة زراعة الأشجار.

من ثم تم تقديم عرض للباس الفلكلوري لبعض المناطق والمكونات في شمال وشرق سوريا، منها اللباس الشعبي لنساء الطبقة، وكوباني، بالإضافة للمجتمع الإيزيدي ونساء الشهباء.

(كروب/ل)

ANHA