​​​​​​​ارتفاع طفيف في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الأربعاء: " تسجيل حالتي وفاة و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15782 إصابة من بينها 212 حالات وفاة".

ونقل الإعلام الإسرائيلي: " أن المعطيات تشير إلى تباطؤ ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا"، مضيفةً: " إن من بين الإصابات، وصفت حالة 7747 مريضًا بالطفيفة، بالإضافة إلى 82 حالة متوسطة و120 حالة خطيرة، 91 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي".

في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المحافظات الفلسطينية، استقر عند 501 إصابة.

وذكرت: " أنه سيتم اتباع نهج التخفيف التدريجي للإجراءات، وسيتم تقييم الوضع الوبائي، ومدى التزام المواطنين بالإجراءات، ومن ثم يجري الاجتماع مع اللجنة الوبائية، ولجنة الأزمة؛ لترفع توصياتها لرئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية؛ لاتخاذ قرار بالخصوص".

(ع م)