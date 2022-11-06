أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بتعرض 5 مخيمات غرب مدينة إدلب، لقصف بـ 6 صواريخ محملة بمئات القنابل العنقودية، أطلقتها قوات حكومة دمشق المتمركزة بالقرب من مطار النيرب العسكري في حلب، تزامن مع رشقة من صواريخ انطلقت من معسكرات قوات حكومة دمشق في ريف إدلب الشرقي.

وأسفرت الضربات عن مقتل 6 بينهم امرأة وطفلين، وإصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من النازحين في مخيمات مرام ووطن ووادي حج خالد ومخيم محطة مياه كفر روحين ومخيم قرية مورين ومخيم بعيبعة غربي مدينة إدلب.

على صعيد متصل، قصف مرتزقة الاحتلال التركي من بينهم مرتزقة "الفتح المبين"، معسكر جورين وشطحة والبحصة والبركة بريف حماة الشمالي الغربي، وسراقب ومحيطها وجوباس بريف إدلب، وتل البركان بريف اللاذقية الشمالي.

فيما قصف قوات حكومة دمشق بالمدفعية، أطراف مدينة أريحا وأورم الجوز، وبنين، وسفوهن والفطيرة وكفرعويد الرويحة وشنان بريف إدلب، ومحيط الأتارب وقريتي كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، والزيارة والقرقور، والسرمانية في ريف حماة.

(د ع)