​​​​​​​ارتفاع نسبة الفقر والعوز في المناطق التي تحتلها تركيا

يعاني سكان المناطق السورية التي تحتلها تركيا مأزقاً معيشياً مع غلاء وتقلبات أسعار الأدوية والسلع الغذائية والصناعية والوقود، مع تراجع كبير في الحركة الشرائية وحركة العمل. كما تعاني المناطق التي تحتلها تركيا بدءاً من جرابلس والباب وإعزاز وصولاً إلى عفرين وكري سبي وسري كانيه من فلتان أمني؛ نتيجة الاشتباكات اليومية بين مرتزقتها على السرقات وأملاك المدنيين.

وحسب مصادر عدّة، ارتفعت نسبة الفقر والعوز في المناطق التي تحتلها تركيا، وصلت إلى مستويات جديدة، حيث تمثل العائلات الواقعة تحت حد الفقر في الشمال السوري نحو 89.24 في المائة من عدد السكان، في حين بلغت نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 39.64 في المائة.

فعقب احتلال تركيا لتلك المناطق السورية، فرضت لغتها وعملتها فيها وربطت مصيرها بمصير النظام الحاكم في تركيا وسياساته المالية التي تخدم الطغمة الحاكمة فيها.

ووضع انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار مؤخراً المواطنين في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها شمال غربي سوريا، في مأزق اقتصادي مع غلاء وتقلبات أسعار الأدوية والسلع الغذائية والصناعية والوقود، في الوقت الذي وصلت العملة التركية إلى 26 ليرة للدولار الواحد، وصنفت على أنها الأسوأ أداء في الأسواق العالمية، حسب تقارير اقتصادية.

(م ش)