​​​​​​​ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق وسوريا وهيئة الصحة تناشد

ارتفع في الفترة الأخيرة المخطط البياني لعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا، وسجلت هيئة الصحة اليوم 16 آذار خمس حالات وفاة، إضافة إلى 45 إصابة في شمال وشرق سوريا. ومع العدد الجديد وصل عدد الحالات إلى ٨٩٠٠ حالة، منها ٣٤٦ حالة وفاة، و١٢٥٩ حالة شفاء.

الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، وفي تصريح لوكالتنا، أكد ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المنطقة.

وشدد جوان مصطفى على ضرورة اتخاذ أبناء شمال وشرق سوريا الإجراءات الوقائية، واستخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وبشكل خاص خلال شهر آذار الذي يشهد نشاطات وفعاليات عديدة. وقال: "خلية الأزمة الآن تناقش كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة".

ولم يستبعد جوان مصطفى فرض حالة حظر جزئي أو كلي في الأيام القادمة في حال استمرار ارتفاع المخطط البياني لعدد الإصابات والوفيات.

وإلى الآن لم تخطُ منظمة الصحة العالمية أية خطوة بصدد إيصال اللقاح إلى مناطق شمال وشرق سوريا، رغم المناشدات والنداءات العديدة التي أطلقتها هيئة الصحة في شمال وشرق وسوريا في هذا الصدد.

ANHA