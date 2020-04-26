​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد: "ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 15398 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 199".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن وزارة الصحة: " أن 8372 إصابة في حالة طفيفة، حيث تخضع للرقابة الصحية في الحجر الصحي المنزلي والحجر الفندقي".

وذكرت: " أن403 مريضا بحالة بين المتوسطة والخطيرة، بينهم 100 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 6602 شخصا للشفاء".

في الشأن نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، ارتفاع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 495 بينهم 26 طفلًا لا تزيد أعمارهم عن 9 أعوام".

وأشارت إلى أن: " عدد حالات التعافي وصلت إلى 105 حالات".

(ع م)