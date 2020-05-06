​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات من المرضى المصابين بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات 238 حالة، غالبيتهم من المسنين".

وذكرت أيضاً " أن عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، ارتفع إلى 16,314 حالة، بينهم 90 مريضاً بوضع خطير".

وأشار الإعلام الإسرائيلي نقلاً عن تقارير طبية إلى " أن 10,527 إسرائيلياً تعافوا من الفيروس، وأن عدد المصابين في الجيش الإسرائيلي، انخفض إلى 82 إصابة، جميعهم في حالة مستقرة، وأن حوالي 600 جندي في الحجر الصحي".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس: "تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السموع".

وقالت في بيانٍ لها: "بهذه الإصابات، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في الضفة وغزة والقدس إلى 543 إصابة، بينما بلغ عدد الإصابات في السموع، 16 إصابة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

(ع م)