​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، تسجيل 6 إصابات وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 313 حالة في الضفة وغزة، وحالات الوفاة إلى 3.

وقالت مي كيلة خلال الإيجاز الصباحي إن اثنين من المصابين وحالة الوفاة من القدس، والآخرين من الضفة الغربية.

وأضافت إن: "عدد الإصابات المؤكدة من مصادر طبية فلسطينية داخل القدس ارتفع إلى 105 حالات".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 158، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 13107.

وقالت في بيانها اليومي: "إن عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة تراجع إلى 167، كما تراجع عدد الخاضعين لأجهزة تنفس صناعي إلى 118".

وتابعت: "بينما تقدّر حالة 145 من المصابين بأنها متوسطة، و9390 بأنها طفيفة، بينما تماثل للشفاء 3247 حالة".

(ع م/ح)

ANHA