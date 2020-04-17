​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة: "تسجيل 12 إصابة جديدة لعمال ومخالطيهم، في الضفة الغربية والقدس".

وقالت وزير الصحة الفلسطينية مي كيلة: "إن مجمل حالات الشفاء وصلت 69 حالة، فيما وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى 307 إصابات في الضفة الغربية وغزة، و95 داخل مدينة القدس".

وذكرت: " أن جميع الحالات المصابة مستقرة حتى هذه الساعة".

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل حالات وفاة جديدة، وقالت: " إن إجمالي الحالات في إسرائيل وصل إلى 148 حالة".

وأشارت إلى أن: " عدد المصابين بالكورونا في البلاد ارتفع إلى 12.855 حالة، بينهم 182 مريضا بحالة خطيرة، و129 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، بينما تشافى من المرض 2967 إسرائيلياً، منذ تفشي الفيروس بالبلاد".

وذكرت مواقع إسرائيلية: " أن اللجنة الوزارية صادقت على تخفيف القيود التي تم فرضها على السكان، وفتح الاقتصاد، والسماح بممارسة الرياضية، بدون فتح المؤسسات التعليمية".

(ع م)