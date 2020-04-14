​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها سجلت اليوم الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت خلال بيانها اليومي: "إن العدد الإجمالي للمصابين وصل 320 حالة، 284 منهم في شمال غرب القدس والضفة وغزة".

وأشارت إلى أن: "العدد الفعلي للإصابات بعد تسجيل حالات شفاء وصل 224، فيما بلغت أعداد الخاضعين للحجر المنزلي 35 ألف حالة".

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الوفاة بفعل فيروس كورونا إلى 118، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 11868.

وقالت: "إنّ 181 مصاباً حالتهم خطيرة، منهم 136 يخضعون لأجهزة تنفّس اصطناعي، بينما توصف حالة 168 مصاباً بالمتوسطة و9402 بالطفيفة".

وذكرت أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2000 حالة.

(ع م/ح)

ANHA