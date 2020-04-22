​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في فلسطين واسرائيل

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الوزارة سجلت حالاتٍ جديدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ووصل إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس وغزة، بفعل الإصابات الجديدة إلى 474 حالة، بينهم 4 حالات وفاة و71 حالة شفاء.

ويأتي ذلك في وقتٍ تتجه فيه الحكومة الفلسطينية لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين خلال حالة الطوارئ.

وفي الشأن نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 187، فيما ارتفع إجمال عدد الإصابات بالفيروس إلى 14326.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مصادرٍ طبية إسرائيلية قولها إن هناك ارتفاعاً بالإصابات، حيث سجلت 384 إصابة خلال أقل من 24 ساعة الأخيرة، علما أنه خلال يوم الاثنين سجلت 250 إصابة بالفيروس، وكذلك ارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 3.3%، وفي عدد الإصابات الخطيرة بنسبة 4%، وتراجع بنسبة 1.8% بالموصولين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر فرض إغلاق عام في البلاد، بالتزامن مع إحياء "يوم الاستقلال" الإسرائيلي في 29 من نيسان/ أبريل الجاري، منعا لانتشار فيروس كورونا.

(ع م)

ANHA