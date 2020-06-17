​​​​​​​ارتفاع إجمالي حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه "جرى تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، وحالة وفاة واحدة".

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 19,637 إصابة بينها 3845 إصابة نشطة، و303 حالة وفاة، فيما سجلت أيضاً 15,459حالة تعافي.

ومع الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، قالت وزارة الصحة، إنها كثفت من فحوصات اكتشاف فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة جديدة بفيروس كورونا في رام الله.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الإصابة الجديدة ترفع حصيلة الإصابات المسجّلة فلسطينيًا إلى 701".

(ع م)

ANHA