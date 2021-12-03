​​​​​​​ارتفاع حصيلة  ضحايا هجوم داعش على قضاء مخمور إلى 13 شخصاً

وجاء ذلك في تصريح أدلى به محافظ هولير أوميد خوشناو، والمدير العام للصحة دلوفان محمد للصحفيين، وقال خوشناو “للأسف، الذي جرى أمس كان نتيجة الفراغ الأمني الموجود في هذه المناطق، ولهذا نطالب بالاستعجال في إيجاد تنسيق أمني جيد بين البيشمركة والقوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي”.

وأضاف أن “قوات البيشمركة قامت وعلى وجه السرعة بالتوجه إلى محل الحادث، ولكن تعرضوا الى كمين لداعش من خلال تفجير عبوة ناسفة بهم”.

وتابع خوشناو “لدينا حالياً 13 ضحية، وأحد البيشمركة يرقد في العناية المركزة”.

من جانبه، قال مدير عام صحة هولير، إن “خمسة مصابين وصلوا إلى مستشفيات هولير، وحالياً أوضاعهم الصحية مستقرة باستثناء حالة واحدة ترقد في العناية المركزة”.

وهاجم مرتزقة داعش ليلة أمس قرية خدرجيجه الفاصلة بين محافظتي نينوى وهولير، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين صفوف المدنيين وقوات البيشمركة.

(ش ع)