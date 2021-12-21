​​​​​​​ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على زركان إلى 3 مدنيين

وأفاد مراسلونا من المنطقة عن فقدان مواطن من قرية الاسدية غربي بلدة زركان وهو "صالح حميد الحسين البالغ من العمر ٦٠ عاما" لحياته، بعد وصوله إلى مشفى الشعب في الناحية جراء تأثره بإصابته البليغة.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 3 أشخاص هما "ملكة أحمد العيد 30 عام ووالدتها المسنة فصلة العيد البالغة 60 عاما" من قرية ربيعات، والمواطن صالح حميد من قرية الأسدية، بالإضافة إلى إصابة 4 مدنيين هم المواطن "أحمد محمد الفارس" البالغ من العمر50، و3 أطفال أشقاء من قرية الربيعات هم كل من "جودي العيد ٤ أعوام وجوري العيد ١١ عام، وأحمد العيد ٨ أعوام" بالإضافة إلى إصابة 3 من عناصر قوات حكومة دمشق في بلدة زركان.

هذا وتتعرض بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من قواعدها في قريتي باب الخير والداودية، والتي طالت كلا من قرى "الاسدية، الربيعات، محرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد"، والاحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

هذا ولازال القصف مستمرا بشكل مكثف.

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ANHA