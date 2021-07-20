​​​​​​​ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى التفجير في بغداد إلى أكثر من 95 شخصاً وداعش يتبنى

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً شعبياً في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى إلى 35 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، فيما تبنى مرتزقة داعش مسؤولية التفجير الانتحاري.
العالم والشرق الأوسط 2021-07-20T11:05:00 مركز الأخبار

ونشر داعش عبر قنوات تابعة له على تطبيق تلغرام بياناً قال فيه إنّ أحد مرتزقته واسمه أبو حمزة العراقي فجّر نفسه بحزام ناسف، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس.

وكشف مصدر في الشرطة العراقية لرويترز أن التفجير أسفر عن مقتل 35 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 60 شخصاً، في حين ذكرت مصادر طبية للوكالة ذاتها أن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض الجرحى في حالة حرجة.

وعقد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً أمنياً طارئاً في مقر قيادة عمليات بغداد على خلفية تفجير مدينة الصدر.

هذا وأفادت وسائل إعلام عراقية أمس، أن انفجاراً حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، فيما أشارت إلى أن التفجير أودى بحياة 16 شخصاً على الأقل.

(ش ع)


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