​​​​​​​ارتفاع حصيلة قتلى هجوم داعش الأخير إلى 68 شخصاً

شن مرتزقة داعش، أمس الجمعة، هجوماً؛ يعد الأكثر دموية منذ مطلع العام الجاري، استهدف مواطنين من أبناء منطقة السخنة شرقي حمص، يعملون في جمع الكمأة وحاجزاً لقوات حكومة دمشق، الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى، بينما تمكن عدد منهم من الهروب دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

واليوم السبت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة قتلى الهجوم العنيف إلى 61 مواطناً بالإضافة إلى مقتل 7 من عناصر حاجز يتبع لقوات حكومة دمشق بمنطقة الضبيات بريف السخنة ضمن بادية حمص.

يشار إلى أن منطقة الضبيات تحتوي على حقل لإنتاج الغاز الطبيعي، وتوجد ضمنها حامية للجماعات الإيرانية.

هذا وتصاعدت الهجمات التي ينفذها مرتزقة داعش منذ وقوع الزلزال المدمر، حيث يستغل داعش انشغال العالم بالكارثة؛ لتنفيذ هجماته، مستهدفاً بشكل أساسي المواطنين في المنطقة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى على يد مرتزقة داعش من مواطنين وعسكريين ضمن البادية السورية منذ 10 شباط الجاري إلى 90 قتيلاً.

(د ع)