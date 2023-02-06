​​​​​​​ارتفاع حصيلة مصابي الزلزال في الشيخ مقصود والأشرفية

بحسب ما أفاد مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود، لوكالتنا، فإن حصيلة المصابين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، جراء الزلزال ارتفعت لتصل إلى 43 مصاباً بينهم طفلين و17 امرأة، عرف منهم 39 شخصاً.

أسمائهم هي كالتالي:

فهيمة مصطفى (٣٢ عاماً)، وخديجة جاويش، وكولة جندو، وروج ديار نعسان (٢٦عاماً)، ومحمد إيبو (٣٨عاماً)، وكوثر خطاب، ومحمد يوسف علي (٣٠عاماً)، وغفران أحمد (١٨عاماً)، وهيفين جاويش (٣٨عاماً)، وعلي حج يوسف، وخالد جاويش (٤٧عاماً)، ورمزي شيخو، ونازلية حمو (٢٩عاماً)، وجيلان حج إبراهيم (٣٥عاماً)، وعلاء حسين (٢٥عاماً)، ونور حمدوش، ورزان علي، وشيار حج حسين، وفهيمة مصطفى (٤٧عاماً)، وفيدان محمد علي (٧٠عاماً)، ومصطفى محمد (١٦عاماً)، وحسين مامش (٢٢عاماً)، وأحمد موسى (٤٥عاماً)، وجيهان رشيد (٢٦عاماً)، وعمر علي حبش (٢٣عاماً)، ولانا جمعة (٣٥عاماً)، ولاوند شيخو (٢٠عاماً)، وديانا جمعة، ومحمد حسين (٣٠عاماً)، ومحمد عيسى، وفاليا علو (١٥عاماً)، وعمار إبراهيم (٣٠عاماً)، وإبراهيم جعفر، وعمر شيخو (٦٠عاماً)، وعز الدين (٦٢عاماً)، وحمودة حموش (٣٦عاماً)، وحسن حسين، وداود موسى (٤٥عاماً)، ولميا شعبو (٤٨عاماً).

وكان المشفى قد أفاد في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن 6 أشخاص فقدوا حياتهم جراء الزلزال، الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا فجر اليوم وتأثرت به مناطق عديدة في سوريا وعدة دول أخرى في المنطقة.

(م ع/ س ر)

ANHA