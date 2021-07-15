​​​​​​​ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي على ريف إدلب إلى 20 قتيل وجريح

وقتل 6 أشخاص بينهم طفل في قصف نفذته قوات حكومة دمشق لمنطقة "مسبح" في محيط بلدة الفوعة شمال شرقي إدلب، والعدد مرشح للارتفاع نظراً لوجود 7 جرحى آخرين بعضهم في حالات خطرة.

كما قتل 3 مواطنين هم مواطنة وطفلتها وطفل آخر قضوا بقصف صاروخي لقوات حكومة دمشق على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب بالقصف ذاته 4 مواطنين آخرين، وبذلك بلغت حصيلة القتلى والجرحى بالقصف على هاتين المنطقتين إلى 20 شخصاً.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفّذت، منذ صباح اليوم، قصفاً صاروخيّاً استهدف منطقة "مسبح" في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، إلى جانب قصفها لبلدة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)