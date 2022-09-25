وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حصيلة ضحايا "مركب الموت" ارتفعت إلى 102 شخصاً قضوا غرقاً في عرض البحر، وذلك بعد العثور على جثتين قرب جزيرة أرواد بمنطقة الساحل السوري، في الوقت الذي لايزال مصير عشرات الأشخاص مجهول حتى اللحظة.

وكان المركب يضم مهاجرين لبنانيين وفلسطينيين وسوريين تتراوح أعدادهم ما بين 100 و150 راكباً، قد غرق الخميس الماضي، قبالة شواطئ طرطوس كانت متوجهة في رحلة هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا.

وأثارت هذه الحادثة استياء من قبل الأوساط الشعبية وذوي المفقودين نتيجة لتقاعس واستهتار الجهات المسؤولة التابعة لحكومة دمشق عن عمليات البحث.

(د ع)