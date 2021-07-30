​​​​​​​ارتفاع حصيلة القتلى في درعا إلى 28 شخصاً ولا نتائج عن المفاوضات

وتواصل حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة درعا خلال 24 ساعة الفائتة ارتفاعها، فقد بلغ تعداد القتلى المدنيين الذين قضوا بصواريخ ورشاشات وقذائف قوات حكومة دمشق إلى 11 بينهم 5 أطفال في بلدة اليادودة، بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين بلغ تعداد المسلحين المحليين الذين قضوا بقصف واشتباكات مع قوات حكومة دمشق إلى 9، بينما قتل 8 من عناصر قوات حكومة دمشق في المواجهات، إلا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

ويسود الهدوء الحذر عموم محافظة درعا منذ ساعات وحتى اللحظة، تخلله إطلاق نار واستهدافات متبادلة بالأسلحة الرشاشة في مناطق عدة شمال وشرق درعا.

وكان المرصد السوري قد أشار مساء أمس، إلى انسحاب عناصر "المخابرات" التابعة لقوات حكومة دمشق من بعض الحواجز وتجمعوا في مواقع أخرى ضمن ريف درعا، وذلك تزامناً مع المفاوضات التي جرت في الملعب البلدي بدرعا، بين قيادات أمنية وضباط في الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق مع ممثلين عن أهالي حوران واللجنة المركزية في درعا، بإشراف روسي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتائج هذه المفاوضات.

(د ع)