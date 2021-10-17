​​​​​​​ارتفاع حصيلة القصف على منطقة سرمدا في ريف إدلب إلى أكثر من 20 قتيلًا وجريحًا

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان هوية القتلى الذين سقطوا فيما يسمى "مخفر سرمدا" بريف إدلب، إذ أسفر الاستهداف عن مقتل "مدير المخفر" و3 من عناصره، جراء الاستهداف المباشر لمخفر تابع لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" في مدينة سرمدا بريف إدلب.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على منطقة سرمدا قرب الحدود مع لواء اسكندرون في ريف إدلب الشمالي، إلى 4 قضوا جميعاً بالقذائف التي أطلقتها قوات حكومة دمشق على المنطقة وطال قسم ما تسمى بـ "شرطة سرمدا" ومبنى النفوس ومخيم عشوائي يقع شرق المدينة، وإصابة أكثر من 17 آخرين.

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة تركيا بقذائف الهاون مواقع لقوات حكومة دمشق على محور "الفوج 46"، ومحور حير دركل، واستهدفت بقذائف "الأربيجي" مواقع في قرية عاجل غرب حلب.

(د ع)