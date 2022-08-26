​​​​​​​ارتفاع حصيلة الهجوم التركي الأخير على مركز ناحية تل رفعت إلى 4 شهداء

وكانت مسيّرة انتحارية تابعة لجيش الاحتلال التركي قد استهدفت يوم الأربعاء الفائت، مركز ناحية تل رفعت بمقاطعة الشهباء مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال ونساء، ليرتفع عدد الشهداء إلى 4، حيث استشهد اليوم، المواطن زهير عبد الرحمن محمد (36 عاماً) متأثراً بإصابته.

وبذلك فإن الشهداء هم كل من رشيد عليكو، حمزة إيبو بريم وفاطمة عثمان وزهير عبد الرحمن محمد.

والمصابين هم: سمير عبد القادر رشو 31 عاماً، أدهم رشيد حنان 54 عاماً، منان رشيد حسن 57 عاماً، حسين مراد 13 عاماً، عكيد فخري شيخو 32 عاماً.

(ف)

ANHA