​​​​​​​ارتفاع حالات تزويج القاصرات في جنوب كردستان

أصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إحصائيات عقود الزواج لعام 2022 في جنوب كردستان، وحسب الإحصائيات، فقد تزايدت حالات تزويج القاصرات في هولير وإدارة كرميان.

ووفقاً للإحصائيات، فقد بلغت نسبة عقود الزواج لمن تقل أعمارهم عن (18 عاماً) عام 2021 في جنوب كردستان 22.6 بالمائة، لكنها وصلت العام الماضي إلى 25.2 بالمائة، بزيادة بلغت 2.7 بالمائة.

ووُقّع 55896 عقد زواج في جنوب كردستان العام الماضي، ومن بين هذه العقود البالغ عددها 8048 عقداً، فإن نسبة 14.4 بالمائة ممن هم دون سن (18 عاماً)، وفق الإحصائيات.

وارتفعت نسبة تزويج القاصرات في هولير وإدارة كرميان، فيما انخفضت تلك النسبة في دهوك والسليمانية.

وذكر التقرير أنه تم توقيع 19 ألفاً و019 عقد زواج في هولير العام الماضي، حيث 73 بالمائة من هذه العقود كانت لأشخاص تزيد أعمارهم عن (18عاماً) و13 ألفاً و890 عقداً بنسبة 27 بالمائة لمن تقل أعمارهم عن (18عاماً) والبالغ عددها 5129 عقد.

وجاء في تقرير الأمم المتحدة أنه خلال السنوات العشر الماضية ارتفع معدل تزويج القاصرات بشكل ملحوظ.

(د ع)