​​​​​​​ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل واستقرارها في فلسطين

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها سجلت عشرات الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، وكذلك عدداً من حالات الوفاة.

وأضافت "إن إجمالي الإصابات ارتفع في إسرائيل، بفعل ذلك إلى 103 حالة وفاة؛ بالإضافة إلى 10878 إصابة، من بينها 174 في حالة خطيرة".

وفي السياق نفسه، أفاد مراسلنا في غزة، بأن الحكومة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم، أنه لم يجر تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وغزة.

وقال إن عدد الإصابات استقر حتى الآن على 268 إصابة، بينهم حالتان جرى إدخالهما إلى العناية المركزة، وحالتا وفاة وأخرى سجلت تعافيِها من الفيروس.

(ع م/ح)

ANHA