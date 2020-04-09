​​​​​​​ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في نابلس والخليل في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات في فلسطين ارتفع بفعل هذه الحالات إلى 263 بينها 44 حالة تعافي.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، تسجيل المزيد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.

وقالت في بيانٍ لها: "ارتفع عدد الوفيات إلى 79، بعد تسجيل 6 وفيات خلال الساعات الأخيرة، بينما الإصابات ارتفعت إلى 9755 إصابة".

وذكرت الوزارة أن 8476 إصابة بحالة جيدة، حيث يتم علاجها ومراقبتها في الحجر المنزلي والفنادق، بينما 171 إصابة وصفت بالمتوسطة، وهناك 165 إصابة خطيرة، بينما 119 موصولين لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي شأنٍ مختلف، قال مراسلنا في غزة، إن البحرية الإسرائيلية أصابت صيادين اثنين بالرصاص المطاطي، خلال ممارستهما لعملهما ببحر شمال قطاع غزة.

وأضاف نقلاً عن مصادر فلسطينية محلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص على الصيادين، عقب ملاحقة زوارق إسرائيلية لمركبهما أثناء عملهما في منطقة السودانية شمال القطاع.

(ع م/ح)

ANHA