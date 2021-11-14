وقالت المديرية العامة في بيان لها أن نسبة العنف ضد المرأة في باشور كردستان ارتفعت خلال شهر أيلول/سبتمبر المنصرم، مقارنة بالشهرين الماضيين.

ونقلت وكالة روج نيوز، عن بيان المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، إحصائيات شهر أيلول لعام 2021، مؤكدة تعرض 6 نساء للقتل خلال شهر واحد، جريمتي قتل في هولير العاصمة، وثلاث في دهوك وواحدة في السليمانية.

وأفادت المديرية عن وقوع سبع حالات انتحار للنساء، ثلاثة منهن في هولير، واحدة في دهوك، واثنتان في السليمانية وواحدة في سوران.

كما سجلت ست حالات لنساء أحرقن أنفسهن، ثلاث جرائم قتل في دهوك، واحدة في كرميان، وحالتان في سوران، خلال شهر أيلول المنصرم.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، عن تسجيل 1447 شكوى لنساء تعرضن للعنف، منهن 632 في هولير، 308 في دهوك، 322 في السليمانية، 122 في كرميان، 28 في سوران، 62 في رابرين خلال شهر أيلول فقط.

وبحسب المديرية، فقد تعرضت 66 امرأة لعنف جنسي، 7 منهن في هولير، و9 في دهوك، و4 في السليمانية و2 في سوران.

(ي م)