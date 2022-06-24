​​​​​​​ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000 شخص

وتعاني الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة من أزمة اقتصادية متصاعدة أغرقت الملايين في براثن الفقر مع أكثر من مليون طفل معرضين لخطر سوء التغذية الحاد.

وتسبب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات في ترك الآلاف بلا مأوى. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن ما يقرب من 3000 منزل دمر أو أصيب بأضرار بالغة في زلزال الأربعاء.

وتدخلت منظمات الإغاثة مثل الهلال الأحمر المحلي وبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة العائلات الأكثر ضعفاً في توفير الغذاء والاحتياجات الطارئة الأخرى، مثل الخيام وحصائر النوم في ولاية باكتيكا، مركز الزلزال، وولاية خوست المجاورة.

وقال مدير وكالة بختار الحكومية للأنباء التابعة لطالبان عبد الواحد ريان، الجمعة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 1150 شخصاً مقارنة بتقارير سابقة تحدثت عن ألف قتيل. وأضاف أن ما لا يقل عن 1600 شخص أصيبوا. وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية عدد القتلى بـ 770 شخصاً.

ليس من الواضح كيف يتم الوصول إلى عدد القتلى، نظراً لصعوبات الوصول إلى القرى المتضررة والتواصل معها. وستجعل هذه الخسائر المروعة زلزال أفغانستان الأكثر دموية منذ عقدين.

وفي منطقة غايان، دمر الزلزال ما لا يقل عن 1000 منزل. كما تضرر 800 منزل آخر في منطقة سبيرا بولاية خوست. بينما تتحمل المباني الحديثة الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات في أماكن أخرى، فإن المنازل المبنية من الطوب اللبن والجبال المعرضة للانهيارات الأرضية تجعل مثل هذه الزلازل أكثر خطورة.

(ش ع)