​​​​​​​ارتفاع ضحايا حريق نينوى لأكثر من 450 شخصاً والسلطات تكشف سبب الحريق

أعلن "الهلال الأحمر العراقي" ارتفاع حصيلة قتلى ومصابي حريق نينوى إلى أكثر من 450 شخصاً، بينهم 114 على الأقل فقدو حياتهم.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت، في وقت سابق، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم، وأُصيب أكثر من 150 في حريق بحفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، في حين توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات.

وفي مستشفى الحمدانية العام، شوهد بعد منتصف الليل، سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمَّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا، وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ألعاب نارية ومواد بناء شديدة الاشتعال

وتقول السلطات إن "الألعاب النارية ومواد بناء شديدة الاشتعال تقف خلف هذا الحريق الذي التهم قاعة للأعراس" حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف في بلدة قرقوش المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل، وتعرف كذلك باسم الحمدانية.

معدات سلامة غير ملائمة

وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، فإن ما تسبّب بهذا العدد الكبير من الضحايا هو أن "مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيس لدخول وخروج الضيوف". وأضاف أن "معدات السلامة غير ملائمة وغير كافية للمبنى"، ما زاد أيضاً من الأعداد.

وأعلنت وزارة الصحة بدورها "استنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى، والدوائر المجاورة لها، لإسعاف وعلاج المصابين"، و"إرسال شحنات تعزيزات طبية من بغداد والمحافظات الأخرى".

وأكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية سعد معن أنه تمّ "توقيف تسعة أشخاص من العاملين في القاعة كإجراء احترازي وإصدار مذكرات قبض بحقّ أربعة هم المالكون لهذه القاعة"، على أثر هذه الحادثة.

والحمدانية التي تُعرَف أيضاً باسميْ قرقوش وبغديدا، هي بلدة مسيحية يتحدّث سكّانها لهجة حديثة من الآرامية، ولحق دمار كبير هذه البلدة على أيدي مرتزقة داعش، الذي سيطر على مناطق شاسعة من العراق بين عامي 2014 و2017.

(د ع)