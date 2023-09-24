​​​​​​​ارتفاع ضحايا الفيضان في ليبيا إلى أكثر من 3800 قتيل

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، مساء السبت، ارتفاع عدد الضحايا الموثقين من جراء السيول في مدينة درنة شرقي البلاد.

وقالت اللجنة إنها وثقت مقتل 3845 شخصاً حتى الآن، من جراء الكارثة التي ضربت درنة قبل نحو أسبوعين.

وأفادت اللجنة بأن "هناك عدداً من الضحايا دفنوا ولم يتم تضمينهم في الإحصائية المعلنة، ونعمل على إدراجهم خلال الأيام المقبلة".

وهناك ترجيحات أن عدد الضحايا الحقيقي أكبر بكثير من المعلن حتى الآن، في ظل فقدان الآلاف وانجراف مساحات كبيرة من المدينة إلى البحر.

وأعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان، الجمعة، أنها تنظم في العاشر من تشرين الأول المقبل، مؤتمراً دولياً في درنة، بهدف إعادة إعمارها.

وقال رئيس الحكومة أسامة حماد، في بيان: "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".

وجاء في البيان، أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر "نزولاً عند رغبة سكان المدينة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار "دانيال" في العاشر من أيلول.

(د ع)