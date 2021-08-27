​​​​​​​ارتفاع عدد ضحايا تفجيري مطار كابول إلى نحو 100 قتيل

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير بوزارة الصحة الأفغانية أن العدد الإجمالي لقتلى تفجيري مطار كابول، بما في ذلك القتلى من العسكريين الأميركيين، تجاوز المئة.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 90 مواطناً أفغانيّاً، علاوة على 13 جنديّاً أميركيّاً، حسب البنتاغون.

وكان انفجاران وقعا أمس الخميس بالقرب من مطار كابول، أحدهما بالقرب من فندق البارون، حيث تجمع، بحسب تقارير إعلامية، أجانب بينهم مواطنون بريطانيون وأميركيون. إذ أن الانفجار الأول نفذه انتحاري ثم انفجرت بعدها سيارة مفخخة.

وذكرت وسائل الإعلام أن مرتزقة داعش أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مطار كابول. وتعتقد الولايات المتحدة أن ولاية خراسان التابعة لمرتزقة داعش متورطة في التفجيرين.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً بالتحضير لتوجيه ضربات ضد قادة وأهداف "داعش خراسان"، مؤكداً أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم.

(د ع)