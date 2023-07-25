​​​​​​​ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في الجزائر 

تشهد الجزائر ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة منذ أسبوع، أدت إلى نشوب حرائق في عدة ولايات شرقي البلاد، إذ صرحت وزارة الداخلية الجزائرية، الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في عدد من ولايات البلاد إلى 34 قتيلاً، بينهم 10 أفراد من الجيش.

وقالت الوزارة في بيان سابق إن 97 حريقاً اندلع في الغابات والمحاصيل الزراعية، مضيفة أن بعضها امتد لقرى مأهولة بالسكان.

وأضافت أن السلطات أجّلت 1500 مواطن، مشيرة إلى أن عمليات إخماد الحرائق تتواصل في 6 ولايات.

ومن جانبها، كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن وفاة 10 عسكريين في الحرائق التي اندلعت في بني كسيلة بولاية بجاية شرق الجزائر، بالإضافة إلى تسجيل 25 إصابة متفاوتة الخطورة بين العسكريين.

وقالت الوزارة في بيان، إن المصابين تم إجلاؤهم مباشرة نحو المؤسسات الاستشفائية القريبة.

(س ع)