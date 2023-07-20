​​​​​​​ارتفاع عدد ضحايا حادثة الحريق في عامودا

اندلع مساء أمس، حريق في منزل المواطن عابد شمشولي في حي المساكن شرق ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، ما أسفر عن فقدان حفيديه فهيم شمشولي (12 عاماً) ومحمد شمشولي ( 5 أعوام) لحياتهما على الفور.

وارتفع عدد ضحايا هذه الحادثة المأساوية، حيث فقد والد الطفلين حسين شمشولي (40 عاماً) وجدهما عابد شمشولي (70 عاماً) حياتهما أيضاً، متأثريْن بالحروق التي أصيبا بها.

الحريق الذي اندلع في حوالي الساعة 21:00 من مساء أمس الأربعاء، نتيجة انفجار خزان للوقود، أسفر أيضاً عن أضرار مادية كبيرة لحقت بالمنزل والمنازل المجاورة له، إلى جانب احتراق سيارة العائلة التي كانت محملة بالخضار.

وأفاد شهود عيان، بأن الأسرة كانت محاصرة ولم يتمكن الجيران سوى من إنقاذ طفلين هما (فهد وسلافا شمشولي) ووالدتهم وعمتهم التي كانت موجودة في المنزل أيضاً، وذلك عبر إحداث فتحة في الجدار لإخراج العائلة.

الطفل فهد شمشولي سرد لمراسل وكالتنا تفاصيل الحادثة، قائلاً: "كان والدي وأشقائي مع جدي في ردهة المنزل يعبئون المازوت من الخزان لملء سيارتنا الهونداي، بعدها بلحظات سمعنا صوتاً عالياً جداً وعمت النيران المنزل. شاهدتُ كيف التهمت النيران عائلتي".

(خ ع/ آ)

ANHA